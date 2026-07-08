First lady'ler şıklıkta yarıştı

Ankara’daki NATO Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi akşam yemeği, uluslararası protokol kurallarının zirveye çıktığı şık bir davete sahne oldu. Ev sahibi Emine Erdoğan’ın zarafetiyle eşlik ettiği gecede, üye ülkelerin kadın liderleri ve lider eşleri adeta bir şıklık yarışı içine girdi. Sofistike tarzları ve asil duruşlarıyla dikkat çeken first ladyler ile kadın devlet başkanları, zirvenin en çok konuşulan isimleri oldu. Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atarken, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görkemli bir akşam yemeğiyle start aldı. Diplomasi trafiğinin yanı sıra kadın liderler ve first lady'lerin şıklık yarışı da geceye damgasını vurdu. Davetin ev sahipliğini üstlenen Emine Erdoğan, geleneksel motiflerle bezenmiş pelerin detaylı gece mavisi kostümüyle zarafetini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte müttefik ülke liderlerini ağırlayan Emine Erdoğan, asil tarzı ve konukseverliğiyle büyük beğeni topladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el ele tören alanına gelen Brigitte Macron, zarafetiyle göz kamaştırdı. Uzun kollu ve diz altı düz siyah bir elbise tercih eden Macron, tarzını siyah mini el çantası ve asil, net çizgileriyle tamamlayarak büyük beğeni topladı. Kar beyazı, yere kadar uzanan balık kesim elbisesi ve kollarındaki zarif balon detaylarıyla gecenin en dikkat çekici isimlerinden olan Çekya Başbakanı Andrej Babiš'e eşlik eden Monika Babišová; düz siyah bir elbise tercih eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin eşi Marta Nawrocki, tercih ettiği zarif siyah ceket-pantolon takımını boynundaki büyük ve ışıltılı gerdanlığıyla tamamlayan İtalya Başbakanı Meloni stilleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldılar.