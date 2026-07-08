Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

First lady'ler şıklıkta yarıştı

Ankara'daki NATO Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeği, uluslararası protokol kurallarının zirveye çıktığı şık bir davete sahne oldu.

Giriş: 08 Temmuz 2026, Çarşamba 17:04
First lady'ler şıklıkta yarıştı
First lady'ler şıklıkta yarıştı

Ankara’daki NATO Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi akşam yemeği, uluslararası protokol kurallarının zirveye çıktığı şık bir davete sahne oldu. Ev sahibi Emine Erdoğan’ın zarafetiyle eşlik ettiği gecede, üye ülkelerin kadın liderleri ve lider eşleri adeta bir şıklık yarışı içine girdi. Sofistike tarzları ve asil duruşlarıyla dikkat çeken first ladyler ile kadın devlet başkanları, zirvenin en çok konuşulan isimleri oldu. Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atarken, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görkemli bir akşam yemeğiyle start aldı. Diplomasi trafiğinin yanı sıra kadın liderler ve first lady'lerin şıklık yarışı da geceye damgasını vurdu. Davetin ev sahipliğini üstlenen Emine Erdoğan, geleneksel motiflerle bezenmiş pelerin detaylı gece mavisi kostümüyle zarafetini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte müttefik ülke liderlerini ağırlayan Emine Erdoğan, asil tarzı ve konukseverliğiyle büyük beğeni topladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el ele tören alanına gelen Brigitte Macron, zarafetiyle göz kamaştırdı. Uzun kollu ve diz altı düz siyah bir elbise tercih eden Macron, tarzını siyah mini el çantası ve asil, net çizgileriyle tamamlayarak büyük beğeni topladı. Kar beyazı, yere kadar uzanan balık kesim elbisesi ve kollarındaki zarif balon detaylarıyla gecenin en dikkat çekici isimlerinden olan Çekya Başbakanı Andrej Babiš'e eşlik eden Monika Babišová; düz siyah bir elbise tercih eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin eşi Marta Nawrocki, tercih ettiği zarif siyah ceket-pantolon takımını boynundaki büyük ve ışıltılı gerdanlığıyla tamamlayan İtalya Başbakanı Meloni stilleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldılar.

nato şık kadınlider
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Yapay zekâ çağında yaratıcılık...
Güncel

Yapay zekâ çağında yaratıcılık...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan tarafından hayata geçirilen AI.SU Platformunun yeni konuğu Bünyamin Aydın oldu.
Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi
Güncel

Ünlü mimar Koç'un yalısını gezdi

Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un Boğaz’daki yalısına konuk oldu; programda Nevbahar Koç’un bir dönem ünlü mimarın asistanı olduğu ilk kez açıklandı.
Macron, Ankara'da koştu
Güncel

Macron, Ankara'da koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı.
Deniz, güneş ve dostlar...
Güncel

Deniz, güneş ve dostlar...

Evelize Kosif, yaz sezonunun keyfini çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da çıkarıyor.
Sabancı'nın moda yolculuğu...
Güncel

Sabancı'nın moda yolculuğu...

Aslıhan Koruyan Sabancı, Londra Victoria and Albert Museum’da açılan büyüleyici Elsa Schiaparelli sergisini ziyaret etti.
Ailece Bodrum keyfi...
Güncel

Ailece Bodrum keyfi...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ, anne ve babası Gülşah-Ender Alkoçlar ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinden çok özel anları paylaştı.
Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...
Güncel

Koç, Kırkpınar Er Meydanı'nda...

İş insanı Ali Koç, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü’nün davetlisi olarak katıldığı 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final heyecanını tribünden takip etti.
Kutoğlu'ndan Viyana’da yeni mağaza...
Güncel

Kutoğlu'ndan Viyana’da yeni mağaza...

Ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana’nın en şık caddelerinden Bauernmarkt’taki yeni butiğini seçkin konuklarla gerçekleştirdiği özel bir açılışla modaseverlerle buluşturdu.
Koç'un yeni kütüphanesi...
Güncel

Koç'un yeni kütüphanesi...

İş insanı Rahmi M. Koç’un kişisel koleksiyonu ve fikriyle hayata geçirilen Sükunet Kütüphanesi, Abdülmecid Efendi Korusu’nda kapılarını açtı.
Şen’den duygusal aile paylaşımı...
Güncel

Şen’den duygusal aile paylaşımı...

Suzan Şen, babası Ali Şen ve yeğenleriyle bir araya geldiği aile karesini "Zaman durmuyor... Fotoğraflar kalbin sakladığı en kıymetli emanetler oluyor" notuyla paylaştı.
Koç Ailesi Marmaris'te...
Güncel

Koç Ailesi Marmaris'te...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, babası Rahmi Koç, kızı Leyla ve yeğeni Aylin Koç ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor
Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...
Güncel

Yeni yüzümüz, bitmeyen heyecanımız ve dürüst haberciliğimiz ile 14 yıl...

İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerini haberleştirdiğimiz sitemiz, bugün 14. yılında yeni tasarımı ve yine çok özel haberleriyle sizlerle...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.