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Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı

"The International Yacht & Aviation" ve "A Design Awards" yarışmalarında iki ödül birden alan Rezzan Benardete, yaratıcı tasarım dünyasını sosyal medya hesabından yayınladı.

Giriş: 10 Temmuz 2026, Cuma 09:45
Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
Yaratıcı tasarım dünyasını paylaştı
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE

Tasarım dünyasının prestijli platformlarında Türk imzasıyla gururlandıran cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden ve tasarımcı Rezzan Benardete, iç mekan tasarımını üstlendiği süper yat Maya ile uluslararası arenada iki büyük ödülün sahibi olmuştu. Rezzan Benardete, projelerinin perde arkasındaki yaratıcı süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Benardete, kazandığı bu küresel başarıları sadece bir sonuç olarak değil, bir "yolculuk" olarak nitelendiriyor. Sosyal medya hesabından kumaş seçimlerini paylaşan tasarımcı, takipçilerini üretim sürecinin başladığı o ilk noktaya götürdü. Stüdyonun yaratıcı atmosferini yansıtan bu paylaşım, tasarım dünyasında başarının ardındaki disiplinli ve tutkulu çalışmayı da gözler önüne serdi.

Rezzan Benardete tasarım mimari
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