Anneler Günü’ne özel etkinlik

Başarım Sensin Derneği’nden Anneler Günü’ne Özel Anlamlı Davet Akademik olarak başarılı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs desteği sunan Başarım Sensin Derneği, Anneler Günü’nün yaklaştığı bu özel günlerde, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta çok özel bir etkinliğe imza attı. “Türk sinemasının sultanı” olarak anılan, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray ve yapımcı kızı Yağmur Ünal’ın konuk konuşmacı olarak yer aldığı bu özel öğle yemeği daveti, yoğun ilgi gördü. Günün moderatörlüğünü ise sunucu ve televizyon programcısı Ahu Orakçıoğlu üstlendi. Keyifli, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Türkan Şoray ve Yağmur Ünal’ın içten ve doğal sohbeti davetliler üzerinde derin bir etki bıraktı. Sanatçı kimliği ve muhteşem oyunculuğuyla her zaman ön planda olan Türkan Şoray, bu özel buluşmada kariyer yolculuğunun yanı sıra annelik deneyimi ve kızıyla olan güçlü bağına dair samimi paylaşımlarda bulundu. Anne-kız ilişkisi, sevgi, annelik ve eğitimin hayatındaki yeri üzerine yaptığı içten açıklamalar, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Günün sonunda, Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder tarafından katkı ve desteklerinden dolayı Türkan Şoray, Yağmur Ünal ve Ahu Orakçıoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Bu anlamlı an sırasında, Türkan Şoray’ın Başarım Sensin Derneği’nin onur üyesi olduğu da paylaşıldı. Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı, geleceğimiz olan gençlerin eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceklerini vurgularken, yeni projelerde yeniden bir araya gelme temennisini paylaştı. Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder’in ev sahipliğinde ve Yönetim Kurulu Üyeleri Figen Kıral, Özge Sander, Yeşim Alemdar, Mine Aksu, Nurgün Kemalbay, Hülya Uyar ve Ferah Memişoğlu’nun da hazır bulunduğu davetin konukları arasında Berrin Zorlu, Nergis Pekuyusal, Meral Kosif, Sedef Mercan, Paris Bıçakçı yer aldı.