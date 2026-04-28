Hanımları buluşturan davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir koku markasının tanıtım davetinde bir araya geldi.

Giriş: 28 Nisan 2026 Salı 09:35 Güncelleme: 28 Nisan 2026 Salı 10:22
Hanımları buluşturan davet

Kokuyu yalnızca bir duyu olarak değil, zihinsel ve duygusal dengeyi destekleyen güçlü bir ritüel aracı olarak konumlandıran Nevalora, Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle Zorlu Center’daki Sakhalin İstanbul’da tanıtıldı. İş, cemiyet ve magazin dünyasının seçkin


isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği lansman, şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti. Aromaterapi ve spiritüel ritüelleri bir araya getiren martka, wellness dünyasına yenilikçi bir soluk getiriyor. Lansmana katılanlar arasında; Pervin Ersoy, Beyza Uyanoğlu, Öznur Yakın, Şükran Güzeliş gibi ünlü isimler vardı.

Onur AYDIN

Beyza Uyanoğlu Projehane Pervin Ersoy

