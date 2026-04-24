'Üzülmek yetmez’

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan sarsıcı olayların gölgesinde girilen 23 Nisan’da Boyner Grup, klasik kutlama mesajlarının ötesine geçerek çocuklar için somut bir seferberlik başlattığını duyurdu.

Giriş: 24 Nisan 2026 Cuma 10:03 Güncelleme: 24 Nisan 2026 Cuma 10:03
Türkiye, son dönemde okullarda yaşanan ve toplumu derinden yaralayan saldırıların üzüntüsünü yaşarken, Boyner Grup’tan "sorumluluk" odaklı bir açıklama geldi. Birçok kurumun taziye ve üzüntü mesajlarıyla yetindiği bu dönemde Boyner Grup, “En büyük sorumluluğumuz çocuklarımız” diyerek odağını çözüm projelerine çevirdi. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, bu yıl her zamankinden daha derin bir muhasebe gerektirdiğini vurguladı. Boyner, yaşanan olayların ardından bayram coşkusunun yerini bir sorumluluk bilincine bırakması gerektiğini ifade etti. Grup tarafından yapılan resmi açıklamada, bu yılki 23 Nisan’ın alışılmış coşkudan uzak bir atmosferde geçtiği kabul edilirken, şu vaatlerde bulunuldu: Kamu, akademi, sivil toplum ve ailelerle koordineli bir çalışma yürütülecek. Çocukların güvenliği ve gelişimi için dijital destek sistemleri kurulacak. Veri ve uzman rehberliğinde ebeveynlere yönelik eğitici programlar hayata geçirilecek. Çözüm süreçlerinde uzman görüşleri ve bilimsel veriler temel alınacak. Boyner Grup’un mesajında en dikkat çeken bölüm ise toplumsal dayanışma vurgusu oldu: “Hiçbir çocuğun yalnız kalmadığı bir gelecek için ortak akılla yürüyeceğimiz bu yolda, çocuklarımızın yanındayız. Enerjimizi ve odağımızı artık tamamen bu alandaki somut adımlara taşıyoruz.” Bu hamle, iş dünyasında sadece "kutlayan" değil, toplumsal krizlerde örnek bir model olarak değerlendiriliyor.

Boyner Grup ÜMİT BOYNER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı "Sunnylands" koleksiyonunu tanıttı

Ace Nayman, gerçekleştirdiği davetle yeni koleksiyonu “Sunnylands”i tanıttı.

Jet Set Duygusal doğum günü...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kardeşi Gigi Hadid’in yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı sevgi dolu bir mesajla kutladı.

Güncel Koç, Gırgıriye Müzikali'nde...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türk tiyatrosunun efsane kadrosunu yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in devleştiği 'Gırgıriye Müzikali'ni izleyen Koç, sanatçılara alkışlarıyla destek verdi.
Güncel Görkemli düğün, seçkin davetliler...

Özlenir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir’in oğlu Sarper Özlenir ile Aslı Aydede, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerin katıldığı görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Magazin Hattı Cerrahpaşa'da bayram sevinci...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Cerrahpaşa Pediatri Şenliği”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören çocuklara umut ve neşe dolu anlar yaşattı.
Caddeler Sabancı'nın öğle arası...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı “The Last Empress” koleksiyonunu tanıttı

Tuba Ergin, Couture SS’26 koleksiyonu “The Last Empress” Nişantaşı’ndaki mağazasında gerçekleştirdiği etkinlikle seçkin davetlilere sundu.

Güncel Bebeğiyle çekim yaptı

Ayşe Boyner, markasının yeni koleksiyonu için oğlu Rafael Rumi ile birlikte çekim yaptı.
Güncel Romantik yıldönümü...

Evliliklerinde 20 yılı geride bırakan Melda ve Sinan Kosif çifti, romantik kereleriyle birlikteliklerini kutladılar.
Magazin Hattı “Bridges” sergisi...

“Bridges” sergisi, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıları, tarihlerin iç içe geçtiği, sınırların ve farkların giderek silikleştiği ortak bir coğrafyada bir araya getiriyor.

Güncel İlber Ortay'lı dualarla anılacak

Merhum tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğinde anılacak.

