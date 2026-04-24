'Üzülmek yetmez’

Türkiye, son dönemde okullarda yaşanan ve toplumu derinden yaralayan saldırıların üzüntüsünü yaşarken, Boyner Grup’tan "sorumluluk" odaklı bir açıklama geldi. Birçok kurumun taziye ve üzüntü mesajlarıyla yetindiği bu dönemde Boyner Grup, “En büyük sorumluluğumuz çocuklarımız” diyerek odağını çözüm projelerine çevirdi. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, bu yıl her zamankinden daha derin bir muhasebe gerektirdiğini vurguladı. Boyner, yaşanan olayların ardından bayram coşkusunun yerini bir sorumluluk bilincine bırakması gerektiğini ifade etti. Grup tarafından yapılan resmi açıklamada, bu yılki 23 Nisan’ın alışılmış coşkudan uzak bir atmosferde geçtiği kabul edilirken, şu vaatlerde bulunuldu: Kamu, akademi, sivil toplum ve ailelerle koordineli bir çalışma yürütülecek. Çocukların güvenliği ve gelişimi için dijital destek sistemleri kurulacak. Veri ve uzman rehberliğinde ebeveynlere yönelik eğitici programlar hayata geçirilecek. Çözüm süreçlerinde uzman görüşleri ve bilimsel veriler temel alınacak. Boyner Grup’un mesajında en dikkat çeken bölüm ise toplumsal dayanışma vurgusu oldu: “Hiçbir çocuğun yalnız kalmadığı bir gelecek için ortak akılla yürüyeceğimiz bu yolda, çocuklarımızın yanındayız. Enerjimizi ve odağımızı artık tamamen bu alandaki somut adımlara taşıyoruz.” Bu hamle, iş dünyasında sadece "kutlayan" değil, toplumsal krizlerde örnek bir model olarak değerlendiriliyor.