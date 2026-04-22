İlber Ortay'lı dualarla anılacak

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi, hafızalara kazınan bilgisi ve kendine has üslubuyla tanınan merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı bir programla anılacak. Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğini yapacağı anma Pera Palas Otel'de gerçekleşecek. Toplamda 120 seçkin davetlinin katılımıyla sınırlı tutulan bu buluşmada; akademi, sanat ve iş dünyasından önemli isimler bir araya gelerek hocaya olan vefalarını gösterecekler. Demet Sabancı Çetindoğan, yakın dostu ve kıymetli hoca İlber Ortaylı için düzenlediği bu organizasyonla, hocanın hatırasını yaşatmayı ve sevenlerini bu manevi atmosferde buluşturmayı amaçlıyor.
Onur AYDIN