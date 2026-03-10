Caddeler

Bebek yeniden cıvıl cıvıl...

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, baharın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.

Giriş: 10 Mart 2026 Salı 09:52 Güncelleme: 10 Mart 2026 Salı 10:29
Pek sık ortalarda görünmeyen cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Moris ve Pınar Kohen, güzel havayı Bebek'te değerlendiren isimler arasındaydı. Kohen çiftine, Moris Bey'in oğlu Cem Kohen'de eşlik etti. Üçlü sahilde biraz dolaştıktan sonra bir mekanda oturup bir şeyler yedi. Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kızı Yaz Özyeğin ile birlikte güzel havanın keyfini süren Edvina Hanım, Bebek Parkı'nda bir ağaca yaslanıp kızıyla beraber sohbet etti. Bir ara annesiyle selfie çekinen Yaz, birkaç denemeden sonra doğru pozu yakalayıp anı ölümsüzleştirdi.

Onur AYDIN

