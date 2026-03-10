Bebek yeniden cıvıl cıvıl...

Pek sık ortalarda görünmeyen cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Moris ve Pınar Kohen, güzel havayı Bebek'te değerlendiren isimler arasındaydı. Kohen çiftine, Moris Bey'in oğlu Cem Kohen'de eşlik etti. Üçlü sahilde biraz dolaştıktan sonra bir mekanda oturup bir şeyler yedi. Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kızı Yaz Özyeğin ile birlikte güzel havanın keyfini süren Edvina Hanım, Bebek Parkı'nda bir ağaca yaslanıp kızıyla beraber sohbet etti. Bir ara annesiyle selfie çekinen Yaz, birkaç denemeden sonra doğru pozu yakalayıp anı ölümsüzleştirdi.

Onur AYDIN