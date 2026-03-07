GEV, "Dönüştüren Kadınlar"ı ödüllendirdi

Gedik Eğitim Vakfı (GEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplumsal dönüşüme öncülük eden kadınları onurlandırmak amacıyla "Dönüştüren Kadınlar Ödül Töreni" düzenledi.

Giriş: 07 Mart 2026 Cumartesi

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

NİLÜFER BULUT

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

NİLÜFER BULUT

HÜLYA GEDİK

