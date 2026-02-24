Sosyetede milyarlık kavgalar

MİRAS VE EVLATLIK KRİZİ: ANLAŞMAZLIK, İNAN KIRAÇ’IN, EŞİ SUNA KIRAÇ’IN TÜM HİSSELERİNİ KIZI İPEK KIRAÇ’A BIRAKAN VASİYETİNE İTİRAZ ETMESİ VE ARDINDAN KIZINI EVLATLIKTAN REDDETMEK İÇİN DAVA AÇMASIYLA BAŞLADI.
VASİ ATANMASI VE EVLİLİK İPTALİ: İPEK KIRAÇ’IN BABASININ KORUNMASI IÇIN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA, ADLİ TIP KURUMU İNAN KIRAÇ'IN "FİİL EHLİYETİNİN YERİNDE OLMADIĞI" YÖNÜNDE RAPOR VERDİ; BU GELİŞME ÜZERİNE İNAN KIRAÇ’A VASİ ATANDI VE EMİNE ALANGOYA İLE YAPTIĞI EVLİLİK MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ.
UZUN SÜREN GERGİNLİK VE KARŞILIKLI DAVALARIN ARDINDAN, İPEK KIRAÇ’IN ADIMIYLA BABA VE KIZ ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ VE İKİLİ ARASINDAKİ İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDI.
TAZMİNAT SÜRECİ: FERYAL GÜLMAN'IN ESKİ EŞİ KEMAL GÜLMAN'A AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA MAHKEME ÖNCE 60 MİLYON TL TAZMİNATA HÜKMETMİŞ, ANCAK İTİRAZ ÜZERİNE BU TUTAR 2022 YILINDA 20 MİLYON TL'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
ÖDEME KRİZİ: KESİNLEŞEN KARARA RAĞMEN KEMAL GÜLMAN’IN YAKLAŞIK 2,5 YIL TAZMİNATI ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.
İCRA TAKİBİ: ALACAĞINI TAHSİL EDEMEYEN FERYAL GÜLMAN, İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞ; KEMAL GÜLMAN’IN BANKA HESAPLARINDA YETERLİ BAKİYE BULUNAMAMASI ÜZERİNE MAL VARLIĞINA İCRA KONULMUŞDU.
21 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ: SABANCI HOLDİNG'İN KURUCUSU HACI ÖMER SABANCI’NIN MİRASÇILARINDAN BİRİ OLAN SEVİLAY SABANCI ÇINAR, AİLESİNE KARŞI EMİRGAN’DAKİ TARİHİ ATLI KÖŞK ÜZERİNDEKİ HAKLARI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ DAVAYI KAZANDI.
MAHKEME SATIŞ KARARI VERDİ: MAHKEME, BOĞAZ’IN İKONİK YAPILARINDAN BİRİ OLAN KÖŞKÜN ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN MÜLKÜN AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILMASINA HÜKMETTİ.
DEVASA DEĞERLEME: GÜNCEL GELİŞMELERE GÖRE, DAVANIN ODAĞINDAKİ ATLI KÖŞK İÇİN BELİRLENEN DEĞER 2,8 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANDI.
DAVA SÜRECI VE TARAFLAR: İŞ İNSANI SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN 2020'DEKİ VEFATI SONRASI, KIZI SERRA TOPLUSOY İLE AMCASI TURGUT TOPLUSOY ARASINDA KARŞILIKLI DAVALAR AÇILDI; AMCA "ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ", YEĞEN İSE "TAPU İPTALI" TALEBİNDE BULUNDU.
KAVGANIN ODAĞINDA, ÇEKMEKÖY'DE BULUNAN VE ÜZERİNE LÜKS KONUT PROJESİ YAPILMASI PLANLANAN DEV BİR MİRAS ARAZİ YER ALIYOR.
ÇIKAR ÇATIŞMASI: TURGUT TOPLUSOY ARAZİDEKİ HİSSELERİ SATIN ALARAK İNŞAAT PROJESİNİ YÜRÜTMEK İSTERKEN, İPEK TOPLUSOY HİSSELERİNİ SATMAYI REDDEDIP YAPILACAK KONUTLARDAN PAY TALEP EDİNCE TARAFLAR MAHKEMELİK OLDU.
MİRAS KRİZİ VE DEV SERVET: MEHMET SALİH TATLICI’NIN GERİDE BIRAKTIĞI YAKLAŞIK 4 MİLYAR DOLARLIK DEVASA MİRAS, AİLE ÜYELERİ ARASINDA UZUN YILLAR SÜREN VE TÜRKIYE SINIRLARINI AŞAN BÜYÜK BİR HUKUK SAVAŞINA NEDEN OLDU.
ABD'DEKI 740 MILYON DOLARLIK DAVA: MERHUM İŞ İNSANININ İLK EŞİNDEN OLAN OĞLU MEHMET TATLICI, ÜVEY KARDEŞİ UĞUR TATLICI’YA FLORIDA’DA 740 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI; MAHKEME SÜRECİNDE 1.2 MILYAR DOLARLIK BİR DEĞER TESPİTİNİN "MİRAS PASTASINI" TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.
MAHKEME KARARI VE TEMYİZ: 2022 YILINDA SONUÇLANAN DAVADA FLORIDA MAHKEMESİ, MEHMET TATLICI’NIN YÜKSEK TAZMİNAT TALEBİNİN AKSİNE SADECE 623 BİN DOLAR ÖDENMESİNE HÜKMETTİ; ANCAK BU KARAR DA KESİNLEŞMEYEREK TEMYİZ SÜRECİNE TAŞINDI.
TAZMİNAT VE NAFAKA MÜCADELESİ: SERAP TİBUK'UN ESKİ EŞİ BESİM TİBUK'TAN TALEP ETTİĞİ 750 MİLYON TL'LİK MADDİ TAZMİNAT İSTİNAF MAHKEMESİ TARAFINDAN 50 MILYON TL'YE, 500 BİN TL'LİK AYLIK NAFAKA İSE 350 BIN TL'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR; TARAFLAR KARARA İTİRAZ EDEREK DAVAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTIR.
MANEVİ TAZMİNATIN İPTALİ: MAHKEME, SERAP TİBUK'UN TALEP ETTİĞİ 100 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNATI TAMAMEN KALDIRMIŞ, BESİM TİBUK İSE HİÇBİR TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTEREK HUKUKİ SÜRECİ SÜRDÜRMÜŞTÜR.
GAYRİMENKUL BLOKAJI: BESİM TİBUK, SERAP TİBUK ADINA KAYITLI 3 DAİRE ÜZERİNDE HAK İDDİA EDEREK MAHKEME KARARIYLA BU TAŞINMAZLARA SATIŞ VE DEVİR YASAĞI (İHTİYATİ TEDBİR) KOYDURMUŞTUR.
