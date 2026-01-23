Güncel

'Güral' başkanlık görevini devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonunun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında iş insanı Erkan Güral genel başkanlık görevini devretti.

'Güral' başkanlık görevini devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonunun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında iş insanı Erkan Güral genel başkanlık görevini devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın bu seviyelere ulaşmasında payı olan herkese şükranlarını sundu. TÜGİK Genel Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca başarıyla sürdüren Erkan Güral'a, yönetim kurulu üyelerine, kuruluşun tüm mensuplarına, ülke ve millet adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güral'ın ve ekibinin bugüne kadar hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla TÜGİK çatısı altında ekonomiye çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. TÜGİK'in, kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağladığını, reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerin dinamizmi ve heyecanıyla bir araya getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için de konfederasyona teşekkür etti.

