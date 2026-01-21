Sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak geleceğin genç sanatçılarına destek vermek amacıyla

kurulan EKAV/ Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı Başkanı İnci Aksoy EKAV ART Galerisi yeni yılın ilk

sergisi Neslihan Demircioğlu’na ev sahipliği yaptı. Sanatçının heykellerinden ruhsal mitolojik ve

kadim bilgilerden yola çıkarak farklı boyutlarda çalışmaları ‘Evrende Bir İz’ adı altında sergide bir

araya geldi. Her sergide olduğu gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının pek çok seçkin isminin bir araya

geldiği bu serginin son dakikalarında farklı bir heyecan yaşandı. Bu heyecanın kaynağı ise İnci Aksoy’un doğum günü kutlamasıydı. Nezih Çavuşoğlu’ndan, Banu Çarmıklı’ya, Bilge Alkor’dan, Mukaddes Akça’ya ve Ayşegül Dinçkök’e kadar hep bir ağızdan söylenen Happy Birthday İnci şarkıları arasında kutlamaları tebrikleri kabul eden İnci Aksoy, finalde günün sanatçısı Neslihan Demircioğlu ve yakın dostu Bilge Alkor ile birlikte mumları üfleyip geceye eğlence ile devam ettiler.

Onur AYDIN