Koç'tan Turan'a plaket...

Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.

Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:19 Güncelleme: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:19
TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan, bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bıraktı. Başkan olarak son konuşmasında duygu dolu ifadeler kullanan Turan, cümlelerini Nazım Hikmet'in dizeleriyle tamamladı. Tüm salon tarafından ayakta alkışlanan Orhan Turan'a TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi. Turan, İstanbul'da düzenlenen ve seçimli gerçekleştirilen TÜSİAD 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bugün görevi bırakacağını kaydederek, TÜSİAD Başkanlığının takvim yapraklarıyla ölçülen bir görev olmadığını, taşınan ve devredilen bir sorumluluğun ifadesi anlamına geldiğini söyledi. Orhan Turan konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil" dedi. Genel Kurula Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Dinçkök ve Ömer Koç gibi çok sayıda iş insanı katıldı.

