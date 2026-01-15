Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.
Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe
ORHAN TURAN, RAHMİ KOÇ
GÜLER SABANCI, BÜLENT ECZACIBAŞI, ÖMER KOÇ
Koç'tan Turan'a plaket
