Arsel'e 97'inci yaş kutlaması...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'in 97'inci yaşını özel bir organizasyonla kutladı. Kuruçeşme Divan'da, kardeşi Rahmi Koç ve yeğeni Ali Koç olmak üzere tüm aile bireyleri ve yakın dostların bir araya geldiği kutlama unutulmaz anlara sahne oldu. Arsel'in yeni yaşını kutlayan Koç Ailesi, özel mavi ve beyaz çiçekli pasta yaptırdı. Arsel'in pasta kesimine Rahmi Koç ve Ali Koç yardım etti. Kübalı grup Son de Küba Orkestrasının çaldığı hareketli parçalar eşliğinde eğlenen davetliler keyifli bir gece geçirdiler.