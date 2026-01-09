Boyner çifti konuşmacı oldu

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ekip arkadaşlarıyla birlikte özel bir projede yer aldılar. Big Day panelinde konuşmacı olarak yer alan Boynerler, çalışma arkadaşlarına özel bir sunum hazırladılar. Açılış konuşmasıyla başlayan panelde konuşma yapan iş insanı Cem Boyner sahneyi eşi Ümit Boyner'e bıraktı. 2025 yılının değerlendirildiği, 2026 yılı stratejilerinin, perakendenin dönüşümünün, yapay zekâ odağının, liderlik ve insan merkezli yaklaşımların ele alındığı oturumlar ile grup şirketleri arasında güçlü bir sinerji ve motivasyon yarattı.