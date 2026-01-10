15. yıla özel gala...

İleti diziTürkiye Down Sendromu Derneği, 15. kuruluş yıl dönümünü Anadolu Hayat Emeklilik sponsorluğunda, Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen gece, anlamlı mesajlar ve güçlü dayanışma ruhuyla hafızalara kazındı.

Türkiye Down Sendromu Derneği, 15. kuruluş yıl dönümünü Anadolu Hayat Emeklilik sponsorluğunda, Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen gece, anlamlı mesajlar ve güçlü dayanışma ruhuyla hafızalara kazındı. Gecenin sürprizi, sahneye çıkan Ege oldu. Sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşatan sanatçı, salonu adeta ayağa kaldırdı. Gala gecesine Ender Mermerci, Mustafa Taviloğlu, Cüneyt Özdemir, Nefise Karatay, Betül Demir, usta oyuncu Altan Erkekli ve eşi, Feridun Düzağaçın kızı Tuya, Özgün eşi ve oğlu Ediz ile birlikte Dilara Sümbül, Ahmet Eren oğlu Cem Eren ve Fery Elhadef başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Anlamlı buluşma, Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15 yıllık yolculuğunu kutlarken, farkındalık ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nazif Şahin KARPUZ