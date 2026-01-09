Hadid'in yeni tarzı...

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yüzü olduğu marka için sarı saçlarını siyaha boyattı. Sarı renkteki saçlarını siyah renk yaparak imajında büyük bir değişiklik yapan Hadid hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Hadid'in yeni saçlarını havalı bulurken bazı hayranları ise sarı saçlarını geri istiyoruz yorumlarında bulundu. Saçlarını aynı zamanda kestirme kararı da alan Gigi kısacık kestirdiği saçlarıyla beğeni topladı. 2023'te aşk yaşamaya başladıklayan oyuncu Bradley Cooper ve Gigi Hadid çifti, ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Hadid, nisan ayındaki doğum günü partisinden fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini Instagram'da resmiyete kavuşturmuştu. Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden 8 yaşında Lea De Seine adında bir kızı var. Hadid'in de şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden 4 yaşında Khai adında bir kızı var.