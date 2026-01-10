Bebek'te doğum günü kutladı

İş insanı Ali Koç, geçtiğimiz akşam Bebek’teki mekânda yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Edinilen bilgilere göre; denize sıfır masalarda oturan Ali Koç’un fotoğrafı, yan mekanda oturan genç tarafından çekildi. Bu durumdan rahatsız olan Koç’un, fotoğrafın silinmesini istediği ancak gençten olumlu yanıt alamadığı iddia edildi. Koç'un daha sonra gencin yanına gidip söz konusu fotoğrafın sildirildiği öğrenildi. Kısa süre sonra yeniden aynı mekâna dönen Koç, eğlencesine kaldığı yerden devam etti. Gece ilerleyen saatlerde mekândan korumaları eşliğinde ayrılan Ali Koç, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Nazif Şahin KARPUZ