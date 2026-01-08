Üreticiye destek için yola çıktı

İş insanı Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin kızları Elif Boyner, bir süredir köy yaşamını deneyimleyip sosyal medya hesabından paylaşıyor. İzmir'in Rum köyünde çeşitli etkinlikler yaparak köy halkıyla birlikte eğitim alan Boyner, bu kezde üreticilerle buluşmak için yola çıktı. Amasya'nın Gümüştepe köyünde köy okulunu ziyaret eden Elif Hanım köy halkıyla hatıra foroğrafı çektirdi. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'ni de ziyaret eden Boyner, üreticiye destek olmak için köyleri karış karış dolaştı.