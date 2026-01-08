Dokuz yıllık evlilik bitiyor...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Maya Portakal Bitargil, 2017'de muhteşem bir düğünle evlendiği Hatay'ın ünlü iş insanları arasında yer alan İbrahim Bitargil ile 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Bu evlilikten Defne Olivia adında bir kız çocukları olan Bitargil çifti, maalesef evliliklerini kurtarmayı başaramadı. Büyük bir aşk ile evlenen Maya Portakal Bitargil ile İbrahim Bitargil, uzun süredir emek verdikleri birlikteliklerini karşılıklı karar alarak anlaşmalı bir şekilde sonlandırmaya karar verdi. Hatay'lı iş insanı İbrahim Bitargil, 2009 yılında Rezzan Benardete Paris'te evlenip 2011'de boşanmıştı.