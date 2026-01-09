Yeni koleksiyona davet

Magazin Hattı

İş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri giyim markasının 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için bir araya geldi.

D’S damat, 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir davetle tanıttı. Rock müziğin ikonik ismi Teoman’ın marka yüzü olduğu “Bu Benim Dünyam” kampanyası, önceki akşam gerçekleştirilen lansmanla moda ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Geceye Süleyman Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu, Orkan Orakçıoğlu, Tülin Şahin, Volkan Demirel, Cansel Elçin gibi birçok ünlü isim katıldı. Büşra Orakçıoğlu Teoman’la çalışmanın kendisi için ilham verici olduğunu belirterek, “Hiçbir başarının tesadüf olmadığını gördüm. Disiplinli, çok çalışkan ve yaptığı işe büyük saygı duyuyor. Hepimizden daha dakikti, hepimizden daha fazla çalıştı” ifadelerini kullandı.

2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu

