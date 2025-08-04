Kıraç'a suç duyurusu!

İş insanı İnan Kıraç'ın, 2024 yılınım aralık ayında Emine Alangoyaile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıkmış ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda inan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve İpek Kıraç kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından iş insnaı İnan Kıraç'a 2 avukat vasi olarak atanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından ise İstanbul Anadolu 18'inci Aile Mahkemesi 18 Temmuz'da İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline karar vermişti. Mahkemenin evliliğin iptaline karar vermeden tam 18 gün önce 30 Haziran'da Emine Alangoya'nın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İpek Kıraç ve İnan Kıraç'a vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Alangoya, suç duyurusu dilekçesinde 3 isme, 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek. "örgüt adına suç işlemek', 'evrakta sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vasilik görevini suiistimal suretiyle görevi kötüye kullanmak' gibi suçlamalar yöneltti.