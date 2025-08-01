Patili dostları ziyaret ettiler...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına bir dernek kurmuştu. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için çeşitli çalışmalara imza atan Derin Hanım, bir gününü erkek arkadaşı Murat Aslan ile birlikte barınaktaki hayvanları beslemeye ayırdı. Birlikte mama alıp hayvanları besleyen Mermerci ve Aslan daha sonra köpeklerle oynadı. Keyifli geçen gününü 'Muhteşem bir günden. İyilik bulaşıcıdır. Hepsini sevip öptük, ellerimizle besledik. İyi ki varlar' notuyla paylaştı. Derin Mermerci'nin bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına kurduğu ve 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor.