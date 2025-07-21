Sabancı ve Erçel çifti düğünde...

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli düğüne Hande Erçel, kıyafetiyle damga vurdu. Ünlü oyuncu, düğünde Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. İki gün süren düğünde çiftin şıklıkları göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından Sabancı ile çekildiği kareleri yayınlayan Erçel, stiliyle takipçilerinden tam not aldı.