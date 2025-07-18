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Kıraç'ın evliliği iptal edildi!

Geçtiğimiz yıl Emine Alangoya ile nikah masasına oturan 87 yaşındaki işadamı İnan Kıraç’ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliği iptal edildi.

Giriş: 18 Temmuz 2025 Cuma
Kıraç'ın evliliği iptal edildi!

Geçtiğimiz yıl Emine Alangoya ile nikah masasına oturan iş insanı İnan Kıraç’ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliği iptal edildi. 87 yaşındaki Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya’yla evlenmiş, kızı İpek Kıraç’sa babasının fiili ehliyetinin olmadığını iddia etmiş, evliliğinin iptali için dava açmıştı. Adli Tıp Kurulu, bir dizi testten sonra Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiğini bildirmişti. Daha sonra mahkeme Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı almış, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti. Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin verdiği gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya gazeteciler alınmadı. Mahkeme, İnan Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle evliliğin iptaline karar verdi. Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, Aralık 2024'te yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlenmişti.

İnan Kıraç Emine Alangoya İpek Kıraç

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