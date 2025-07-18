Annelerle tatilde...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ annesi Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve kayınvalidesi Setap Kokuludağ ile tatil yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Anne-kız ailece tatil yapan aile gözde mekanlarda yemek yedikten sonra birlikte yeni yerler keşfettiler. İş insanı Demet Sabancı'nın sağ bileğindeki sargı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Anneleriyle birlikte çekildiği kareleri yayınlayan Pırıl Hanımın fotoğraflarına yorum yapan takipçileri geçmiş olsun dileklerini iletti.