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Göcek'te açılış daveti...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Göcek'te açılan yeni mekanın davetine katıldı.

Giriş: 08 Temmuz 2025 Salı
Göcek'te açılış daveti...

Göcek’in Bedri Rahmi Koyu’nda konumlanan Riva Lounge Mıorı by the Sea, düzenlediği büyük açılış etkinliğiyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında açılışı gerçekleşen Riva Lounge, dünyada yedinci, Türkiye’de ise ilk ve tek lokasyonu olma özelliğiyle büyük ilgi gördü. Açılış gecesi, Ege’nin sakin sularına karşı hazırlanan imza kokteyller ve performansları kitlelerce takip edilen Solange, SinCasa ve Yakuza müzikleriyle geceye damgasını vurdu. Açılışa Alara Koçibey, erkek arkadaşı Eren Morova, Dilek-Nuri Türker, Celal-Şebnem Çapa gibi çok sayıda tanınmış sima da katıldı.

Ferit TUĞLUK

GÖCEK davet açılış

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