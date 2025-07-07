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Ünlü malikaneyi 'Koç' satın almış

Türk iş dünyasının ünlü ismi Rahmi Koç, Meryl Streep'in unutulmaz filmi 'Şeytan Marka Giyer'in ünlü evini 1.1 milyara satın aldı.

Giriş: 07 Temmuz 2025 Pazartesi
Ünlü malikaneyi 'Koç' satın almış

Türk iş dünyasının duayeni Rahmi Koç, sinema tarihine geçen, Meryl Streep'in başrolünde oynadığı 'Şeytan Marka Giyer' filminin çekildiği o ikonik New York evini tam 26.5 milyon dolar (yaklaşık 1.1 milyar TL) ödeyerek satın aldı. 25 Eylül 2023'te Forbes, Wall Street Journal ve Business Insider gibi küresel ekonomi devlerinde yer alan bir haber, lüks gayrimenkul dünyasını sarsmıştı. 'Şeytan Marka Giyer'de Miranda Priestly'nin (Meryl Streep) ikonik evi olarak beyaz perdeye yansıyan Upper East Side'daki tarihi malikanenin satıldığı, ancak alıcının kimliğinin kesinlikle gizli tutulduğu duyuruluyordu. Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, bu satın alımı gerçekleştirmek için 31 Temmuz 2023'te New York'ta '129 East 73Rd Street Corp' adıyla bir LLC şirketi kurdu. İbrahim Güldiken, işte bu şirket adına hareket ederek, 26.5 milyon dolarlık satın alma işlemini gerçekleştirdi ve Rahmi Koç'un isminin sızdırılmasını engelledi. Rahmi Koç'un bu görkemli tarihi evi yatırım amacıyla değil, kişisel kullanım için satın aldığı iddia edildi. Güncel kur ile yaklaşık 1,1 milyar TL'ye satın alınan konutun içerisinde ise adeta bir saray yatıyor. 7 yatak odası bulunan malikanede ayrıca 11 banyo ve bir de basketbol sahası yer almakta. Evin toplam büyüklüğü ise 1100 metrekareyi aşıyor.

Şeytan Marka Giyer Meryl Streep Rahmi Koç

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