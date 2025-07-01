Güncel

Sabancı ve Erçel Cannes tatilinde...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel tatil sezonunu Cannes'da açtı.

Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı
Sabancı ve Erçel Cannes tatilinde...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tatil için Fransa’nın gözde rotalarından Cannes’ı tercih etti. Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu, paylaşımlarına; "En sevdiğim yerde" notunu ekleyerek mutluluğunu gösterdi. Bir süre önce Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sahneler nedeniyle Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak bu tatil paylaşımları, aralarındaki ilişkinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Hakan Sabancı Hande Erçel Cannes

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı ve Erçel Cannes tatilinde...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel tatil sezonunu Cannes'da açtı.
Güncel Yeni tasarımlar için atölyede...

İş insanı Caroline Koç, markasının yeni koleksiyonu için sahaya inerek atölyede çalışmaları izledi.
Güncel Aşıklar Paris'te...

İki yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan süper model Gigi Hadid ve ünlü oyuncu Bradley Cooper, Paris'te objektiflere yakalandı.

Davetler İş insanlarına özel ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde ihracat rekortmeni firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.
Güncel Tatil devam ediyor...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın Bodrum tatili devam ediyor.
Güncel Tatil hızlı başladı

Okulların kapanmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarına adeta göç eden iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler Bodrum, Çeşme, Antalya gibi gözde tatil mekanlarına gitmeye başladı.
Tatil Eczacıbaşı'ndan su kayağı...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ve Oya Eczacıbaşı'nın kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, Bodrum'da su kayağı yaptı.
Davetler Gazi Koşusu'nun şampiyonu 'Cutha'

İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla izlediler.
Tatil Patron tatilde...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Caddeler Sabancı'nın gece turu...

İş insanı Ali Sabancı, önceki gece Bebek'te otelden çıkarken objektiflere yansıdı.
Jet Set Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır süren protestolara rağmen evlendi.
Güncel Bodrum'da keyifli tatil...

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızları Yasemin ile birlikte Bodrum'da tatil yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.