38 yaşına giren Hacı Sabancı, sürprizlerle dolu bir gün geçirdi. Geçtiğimiz gün Bodrum'da demirli teknelerinde ailesinin sürpriziyle yeni yaşını kutlayan Sabancı'ya çifte kutlama yapıldı. Bodrum'da annesi Arzu Sabancı'nın olduğu kutlamalardan fotoğraflar yayınlayan Arzu Sabancı da 38 yaşına basan oğlu için "Akıl hocam! Yüzünü gördüğüm ilk günden beri çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İstanbul'a döner dönmez ikinci bir kutlama için yalılarında buluşan Sabancı Ailesi, hep birlikte Hacı Sabancı'nın doğum gününü yeniden kutladı. Öte yandan sosyal medyadan da tebrik yağmuruna tutulan Sabancı, yeni yaşına muhteşem anlarla girmiş oldu.