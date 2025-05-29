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'Fark Yaratanlar' ilham vermeye devam ediyor...

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16. lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 29 Mayıs 2025 Perşembe
'Fark Yaratanlar' ilham vermeye devam ediyor...

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana ülkemizde toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 16. Sezon Fark Yaratanları belli oldu. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programının yeni sezon lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde ve Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğünde Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratanının değişime öncülük eden, topluma cesaret ve umut veren hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 50'nci yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2009 yılında başlattığımız Fark Yaratanlar Programı, Vakfımızın en önemli projelerinden biri. Büyük kaynaklarla değil, büyük cesaretle ve inançla yola çıkan bireylerin hikâyelerinden doğan bir ilham kaynağına dönüşen bu program sayesinde, karanlıkta bir kıvılcım yakanların sesi duyuluyor; cesaretin, umudun ve sorumluluğun sesi bu topraklarda yankılanmaya devam ediyor. Bu yıl da yine 'İyi ki' dedirten 6 olağanüstü hikâye ile ülkemizin her bireyinin taşıdığı potansiyeli bir kez daha hatırladık."Toplumsal gelişime katkı sağlayan birey ve kurumların görünür olmasını amaçlayan Fark Yaratanlar Programına, bugüne kadar 20.000'e yakın başvuru gelirken titizlikle yapılan değerlendirmeler sonrasında programa 222 kişi ve kurum dahil oldu. Güler Sabancı, programın yıllar içinde yalnızca bir farkındalık platformu değil, aynı zamanda sosyal fayda etrafında birleşen ve kartopu gibi büyüyen bir topluluk haline geldiğini belirterek "Fark Yaratanlar, çoğu zaman bizzat içinde yaşadıkları sosyal sorunları kendi bilgi ve becerileriyle dönüştürmeyi başardılar. Onların mücadeleleri bize umut veriyor, ilham oluyor. Bir su damlası damlıyor ve halka halka iyiliği yayıyor. Sabancı Vakfı olarak, yeni bir 50 yıla doğru yola çıkarken, iyiliğin sesini daha da büyüten ve bize umut veren tüm Fark Yaratanlarımıza ve bu umudu paylaşan herkese minnettarım. Sizlerden aldığımız güçle daha iyilerini yapmak üzere yolumuza devam ediyor, ikinci bir yeni döneme başlıyoruz." dedi.

Sabancı Vakfı güler sabancı

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