İlk konuğu 'Sabancı' oldu

Youtube'tan Life Couture isimli bir program yapan cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey'in ilk konuğu Arzu Sabancı oldu. Ünlü konukları ağırlayıp keyifli söyleşiler yapacak olan Koçibey, tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar'la birlikte kamera karşısına geçerek Arzu Sabancı'yı ağırladı. Eğlenceli bir çekim gerçekleştiren Koçibey, kamera arkasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dijital ortamdaki yayın hayatlarına başlayan ikili bölümler için farklı konuklar ağırlayarak güzel sohbetler gerçekleştirecek.