Öztarhan'a veliaht geldi

İlk evliliğini spiker Nazlı Çelik ile yapan ve bu evliliğinden Kayra adında bir kızı olan iş insanı Burak Öztarhan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında Ceysu Ertürk ile nikah masasına oturma kararı alan Burak Öztarhan, aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Çiftten güzel haber geldi. Üç hafta önce Acıbadem Maslak'ta anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift bebeklerine dedesi Mehmet Öztarhan'ın adını koydu. Öztarhanlar daha sonra bebekleriyle birlikte hastaneden çıktı. İş insanı Burak Öztarhan 10 yıl evli kaldığı ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik'ten 2012'de boşanmıştı.

Reşit ÖZET