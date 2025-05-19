Seyahat rotaları Avrupa...

Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin tatil mevsimi başladı! İş insanı Rober Baler'den boşandıktan sonra adeta dünyayı gezen Etel Baler, yaz sezonunu İspanya'da açtı. Cemiyet hayatının ünlü ismi, denize girerek bol bol güneşlendi. Aslı Gümüşel'in tatil tercihi ise Sicilya oldu. İtalyan mutfağına dair lezzetleri deneyimleyen Aslı Gümüşel geçtiğimiz gün ayağının tozuyla İstanbul bir davete katıldı. Hacı-Nazlı Sabancı çifti ise Zeynep-Kazım Köseoğlu çiftinin Cannes'taki doğum gününe katılmıştı.