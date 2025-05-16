Zorlular Türkiye turunda...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Zorlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi eşi Olgun Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktılar. Sık sık yurtdışında gezen çift bu kezde Türkiye'nin tarihi güzelliklerini keşfetmek için yola çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman'da Nemrut Dağı'nı, Şanlıurfa'da ise yeryüzündeki ilk inanç merkezi olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret ettiler. Gezilerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berrin Hanım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.