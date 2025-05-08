Boyner'in yeni hobisi...

Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Elif Boyner, sık sık dede toprağı olan Eskişehir Sazak Köyü'ne gidiyor ve zamanının büyük bir bölümünü burada yaşayan köylülerle geçiriyor. Yıllarca lüks mekanlarda şık kıyafetlerle görünen Boyner, şalvar ve lastik ayakkabılar giydiği karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Kendini müziğe adayan Elif Hanım geçtiğimiz aylarda Ney dersleri aldığını göstermiş ve Ney çalma denemeleri yapmıştı. Bu kez de kameranın karşısında Divan-ı Kebir'den parçalar söyledi. Ormanın içinde huzuru kucaklayan Boyner'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.