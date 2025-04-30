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Ayrılık sonrası ilk davet...

Mücevher markası sahibi iş insanı Naim Gençoğlu, önceki gün düzenlenen etkinliğe, uğruna 30 yıllık eşinden boşandığı sevgilisi Burcu İlk'le katıldı.

Giriş: 30 Nisan 2025 Çarşamba
Ayrılık sonrası ilk davet...

Derin Mermerci'nin sokak hayvanları için bir grup arkadaşıyla kurduğu 'Bir Can Bir Candır' derneğinin anlamlı davetine katılan ünlü mücevher markasının sahibi iş insanı Naim Gençoğlu, geceye sevgilisi Burcu İlk ile birlikte gelmişti. 30 yıllık eşi Özlem Gençoğlu’ndan tek celsede boşanan iki çocuk babası olan Gençoğlu, 2021 yılında yarı yaşındaki üç çocuklu emlakçı Burcu İlk ile ilişki yaşamaya başlamış ve ilişkileri cemiyet hayatında büyük yankı uyandırmıştı. Üç yıl süren süreç sonunda çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı alarak tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı.

Naim Gençoğlu Burcu İlk davet

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