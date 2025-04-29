Geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir mekanda objektiflere yansıyan Melisa Sabancı Tapan muhabirleri görünce sakinliğini bozmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Tapan, “Durun poz vereyim de öyle çekin” diyerek gazetecilere gülümsedi. Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiğini söyleyen Tapan “Güzel bir gece oldu şimdi de eve dönüyorum” dedi. Kerem Bürsin ile ayrılıp yeniden barışan Tapan, ilişkinin gidişatıyla ilgili soruları ise geçiştirdi. “O konuyu hiç anlatmayayım ya onun dışında her şey yolunda teşekkür ediyorum” diyerek hızla aracına yöneldi.

Nazif Şahin KARPUZ