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23 Nisan coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, 23 Nisan coşkusunu Instagram'da paylaştıkları coşkulu fotoğraflarıyla kutladılar.

Giriş: 24 Nisan 2025 Perşembe
23 Nisan coşkusu...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarıyla ve torunlarıyla kutlayan cemiyet hayatının ünlü hanımları, coşkulu fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bettina Machler, ailesinin en minik üyeleri Lily June ve Leo Cem ile bayram coşkusunu yaşadı. Torunlarıyla birlikte bayrak sallayan Machler, daha sonra Lily June ve Leo Cem'i, Türk Bayrağı altında fotoğraf çekti. Bayramda ikizleri gösteriye katılan Evelize-Hakan Kosif çifti de gururlu ve mutlu bir gün geçirdi. Sahnede gösteri yapan çocuklarının fotoğrafını çeken Evelize Hanım, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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