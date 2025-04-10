Minik Talia'nın 'Tekvando' zaferi...

2018 yılında Miami'de evlenen ve hayatlarını Amerika'da sürdürmeye devam eden Buğra Toplusoy ile eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızları Talia'nın Kore kökenli bir dövüş sanatı olan tekvando sporundaki başarılarını paylaştı. Kızlarının her alanda kendini geliştirmesi için çabalayan Toplusoy çifti kızlarıyla gurur duydukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Minik Talia tekvando derslerinden öğrendiği hareketleri eğitmenler eşliğinde gösterdi. Eğitmenlerinden tam not alan Talia gösteride birinci oldu. Talia madalyalarını aldıktan sonra annesi ve babasına zafer pozu verdi.