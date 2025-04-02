Sabancı, sakuraları görmeye gitti

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı geçtiğimiz hafta Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılacağını duyurmuştu. İş insanı Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı. Erken açan Sakura ağaçlarını görmeye giden Sabancı beyaz çiçeklere bürünmüş ağaçları fotoğrafladı. Sabancı Üniversitesi’ne kiraz ağaçları 2007 yılında Komatsu Ltd. tarafından bağışlanmış, bu aynı zamanda Türkiye ve Japonya iş birliğinin sonsuz kadar süreceğinin simgesi olarak kabul edilmişti.