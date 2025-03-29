Londra, Japonya, Yeni Zelenda yolcuları...

Yurt dışı için plan yapan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, bayramı İstanbul'da uzak geçirecek. Dalia Garih ailece Japonya turuna çıkmaya hazırlanıyor. Berrin Zorlu'nun tatil planı da yurt dışından yana olacak. Yeni Zelenda'ya uçacak olan Zorlu, bol bol keyifli anılar biriktirecek. Uzun süredir yurt dışında tatilde olan cemiyet hayatının ünlü ismi Etel Baler, Paris tatilinin ardından soluğu Londra'da alacak. Anne ve babası İzmir Seferihisar'da yaşayan Emek Külür de bayramı ailesiyle birlikte İzmir'de geçirecek.

Aybala YILDIZ