Vardar'a sürpriz kutlama

Turizmci iş insanı Jolly Tur kurucusu ve Onursal Başkanı Sinan Vardar yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlama öncesi iftar daveti veren Vardar Ailesi daha sonra babaları Sinan Vardar'a pasta kestirerek yeni yaşını kutladılar. Ailesinin sürpriziyle duygusal anlar yaşayan Vardar, herkese teşekkür etti. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar sosyal medya hesabından babası Sinan Vardar’ın doğum gününü kutladıkları kareleri paylaştı. Mete Vardar instagram hesabından yaptığı paylaşımına; “Mutlu yıllar babam. Sağlıklı, huzurlu, çok güzel yaşların olsun ” yazarak babasının doğum gününü kutladı.