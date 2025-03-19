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Hakko'ya "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı"

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Finlandiya ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı.

Giriş: 19 Mart 2025 Çarşamba
Hakko'ya "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı"

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, Finlandiya ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar nedeniyle Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından "Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı. 14 Aralık 2014'ten bu yana Finlandiya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Hakko, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik bağları geliştirme konusundaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. 3 Ekim 2024 tarihinde layık görüldüğü bu prestijli nişan, önceki gün Nişantaşı Vakko Hotel and Residence'da düzenlenen törende Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen tarafından kendisine takdim edildi. Törende konuşan Büyükelçi Pirkko Hämäläinen, Jeff Hakko'nun Türkiye-Finlandiya arasındaki sosyal, kültürel ve diplomatik ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Jeff Hakko ise iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir nişana layık görülmekten onur duyduğunu ifade etti. Düzenlenen resmi davete, Hakko'nun yakın ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Avusturya, Hırvatistan, İsveç, Japonya, Yunanistan, Brezilya ve Hindistan'ın İstanbul başkonsolosları ile Portekiz, Namibya, Arnavutluk, Cook Adaları, Trinidad & Tobago ve Peru'nun İstanbul fahri konsolosları katıldı. Finlandiya Aslanı Liyakat Nişanı, Finlandiya devleti tarafından ülkeye olağanüstü katkılarda bulunan kişilere verilen en saygın nişanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Jeff Hakko'nun bu onura layık görülmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin ve dostane ilişkilerin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Vakko Holding Jeff Hakko

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