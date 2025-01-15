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Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...

Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.

Giriş: 15 Ocak 2025 Çarşamba
Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...

İş dünyasının genç isimlerinden Melisa Tapan oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte tatile çıktı. Birlikte Ayvalık'a giden Tapan ve Bürsin çifti kendilerini tanıyan kişilerin fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Aynı karenin içinde görünmemeye özen gösteren Kerem Bürsin ile Melisa Tapan, hayranlarıyla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Kerem Bürsin ile 8 aylık ilişkilerinde sadece bir fotoğrafları olan Melisa Tapan, geçtiğimiz günlerde, HT Kulüp muhabirlerinin Kerem Bürsin ile ilgili sorduğu sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" yanıtını vermişti.

Kerem Bürsin Melisa Tapan ayvalık

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