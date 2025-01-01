Yeni senede denize girdiler!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel kızı Mina Üstünel ile birlikte yeni yılın ilk gününde Bebek'te denize girdi. 1 Ocak 2025'e çılgın bir aktiviteyle başlayan Zeynep Hanım kızı Mina ile birlikte denize girdi. Yeni yılın ilk sabahını unutulmaz kılan anne-kız suyun soğukluğuna aldırış etmeden kendilerini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Zeynep Üstünel bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Üstünel'in cesareti ise takipçilerinden tam not aldı.