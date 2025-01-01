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Yeni senede denize girdiler!

Zeynep Üstünel kızı Mina Üstünel ile birlikte yeni yılın ilk gününde Bebek'te denize girdi.

Giriş: 01 Ocak 2025 Çarşamba
Yeni senede denize girdiler!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel kızı Mina Üstünel ile birlikte yeni yılın ilk gününde Bebek'te denize girdi. 1 Ocak 2025'e çılgın bir aktiviteyle başlayan Zeynep Hanım kızı Mina ile birlikte denize girdi. Yeni yılın ilk sabahını unutulmaz kılan anne-kız suyun soğukluğuna aldırış etmeden kendilerini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Zeynep Üstünel bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Üstünel'in cesareti ise takipçilerinden tam not aldı.

Zeynep Üstünel Mina Üstünel 2025 boğaz

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