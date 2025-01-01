Yeni yıl coşkusu...

2025'e keyifli bir başlangıç yapan Beyza Uyanoğlu, yeni yıla Süperstar Ajda Pekkan'ı dinleyerek girdi. Kuliste Pekkan ile bir araya gelen Beyza Hanım, birlikte çekildikleri fotoğrafı 'Hazırız 2025' notuyla paylaştı. Şebnem-Celal Çapa çifti ise yakın dostları Zeynep ve Osman Çarmıklı ile birlikte yeni yıla merhaba dedi. Eğlenceli gecede Şebnem Çapa Noel Baba kostümü giyerek esprili bir paylaşıma imza attı. Geleneği bozmayan Şen Ailesi yeni yıl için bir aradaydı. Suzan Şen erkek arkadaşı Nail Yiğittaş ve abisi Metin Şen ile kız arkadaşı Zeynep Özbulut birlikte yeni yılı kutladılar.