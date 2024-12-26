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Yılın aşkları...

2024 yılında cemiyet hayatının ünlü simaları, yaşadıkları sürpriz aşkları ve renkli hayatlarıyla yine çok konuşuldular.

Giriş: 26 Aralık 2024 Perşembe
Yılın aşkları...

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmamıza kısa bir süre kala 2024'de yaşananları siz okuyucularımız için derledik. Geçtiğimiz yıl Aslı Gümüşel’den anlaşmalı olarak ayrılan iş insanı Metin Şen, sevgilisi Zeynep Özbulut ile bir film galasında görüntülenmiş, aşklarını ilan etmişlerdi. Geçen yıl boşandığı eski eşi Aslı Gümüşel ile galada karşılaşarak pişti olan Gümüşel ve Şen konuşmadan mekandan ayrılmıştı. Sessiz sedasız ilişkilerini yaşamaya başlayan çift şu sıralar oldukça mutlu. İş insanı Sevil Sabancı'nın Eran Tapan ile evliliğinden olan kızı Melisa Tapan'da yeni bir aşka bu yıl yelken açtı. Melisa Hanım, oyuncu Kerem Bursin'le yaşamaya başladığı ilişkisiyle yıla damga vuranlar arasında yerini aldı. Sosyal medyadan takipleşen ikili, aynı zamanda ortak zevklere sahip. Sanat ve spor konusunda çok iyi anlaşan ikilinin, ilişkilerinin evliliğe gideceği de konuşanlar arasında...

Melisa Tapan Metin Şen Zeynep Özbulut Kerem Bursin

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