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2024’te hayatlarını birleştirenler...

Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.

Giriş: 25 Aralık 2024 Çarşamba
2024’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri evlilik haberleri ve muhteşem düğünleriyle 2023 yılına bir iz bıraktılar. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un kızı, Avukat ve film yapımcısı Dila Bulut, Derya madencilikin sahibi İbrahim-Banu Derya çiftinin oğlu iş insanı Batuhan Derya 2024 yılında mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftlerden oldu. Karaköy The Peninsula İstanbul'da gerçekleşen muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine giren Derya çiftinin nikahlarını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kıyarken çiftin şahitliğini gelin hanımın Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Eski Danışmanı Fuat Oktay, Şener Bulut damadın ise ve Adem Ceylan üstlenmişti. Genç yönetmen Lara Kamhi de kendisi gibi yönetmen Barış Ferit ile 2024 yılında evlilik kararı aldılar. Mayıs ayında açık havada mutluluğa evet diyen Ferit çiftini aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı. Sadece aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle Boğaz'da evlenen Burcu Erçil ile Mehmet Yayla çifti de mutluluğa evet demişlerdi…

Burcu Erçil-Mehmet Yayla Lara Kamhi-Barış Ferit Dila Bulut-Batuhan Derya

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