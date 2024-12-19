Kosif'e annesinden anlamlı sürpriz...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda Kosif, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Melda Hanım, annesi Yasemin Kamhi'nin kendisine yaptığı anlamlı sürprizi takipçileriyle paylaştı. Kızının çocukken kesilmiş bir tutam saçını saklayan Yasemin Hanım, yıllar sonra kızı Melda Kosif'e saçını verdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kosif, o anları Instagram hesabından yayınlayarak 'Annem çocukluk saçımla bugün bana sürpriz yaptı' notunu düştü. Anne-kız iyi anlaşan Melda Kosif ve annesi Yasemin Kamhi'nin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.